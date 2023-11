Wateroverlast in voormalige zwemschool

Door: Redactie

Woensdagochtend rukte de brandweer uit naar de Nieuwlandsweg, meer specifiek naar de voormalige zwemschool. Daar kwam een melding vandaan over wateroverlast.

De brandweer hoefde niet noemenswaardig in actie te komen. Het pand was tot dit jaar in gebruik als zwemschool, maar is onlangs verkocht aan mensen die de zwemschool niet voortzetten. Hoe de wateroverlast is ontstaan is niet bekend.

Foto: 112Groningen / Haren de Krant