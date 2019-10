Wendy al 7,5 jaar blij met haar bedrijf

Nieuws:

Door: Redactie

Afgelopen weekend was het 7,5 jarig jubileum van Treatment Company in de Kerkstraat. Dit werd gevierd met een borrel en de lancering van een eigen magazine. 7,5 jaar geleden startte Wendy Berends haar salon in een kleine kamer in Sportcentrum Energy, de sportschool van haar moeder. Al snel verhuisde het bedrijf naar een eigen pand. Maar ook daar groeide Treatment Company uit haar jasjes. Inmiddels is de salon uitgegroeid tot een waar instituut en gevestigd aan Kerkstraat 6 in Haren.

De focus bij Treatment Company ligt op het verbeteren van de huid. Of het nu gaat om het mooi ouder worden, het verminderen van puistjes of het verwijderen van pigmentvlekken, de huidexperts van Treatment Company helpen jou aan een mooie huid. Er zijn meerdere factoren die bijdragen aan een mooie huid, denk aan stress, voeding, leefstijl, beweging en ontspanning’ aldus Wendy. Om die informatie duidelijk en overzichtelijk voor haar klanten te maken, besloot ze een magazine uit te geven. Een magazine boordevol informatie en tips die klanten helpen om hun droomhuid te krijgen. De plannen zijn groots maar de kennis over de huid nog groter, daarom zal dit het eerste magazine zijn van een reeks.

U kunt het magazine gratis ophalen bij Treatment Company of een van haar partners: AesthetiSie, Bistro Heerlijk, Poggibonsi, Sportcentrum Energy en Verver Jet Winters Makelaars.