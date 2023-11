Wethouder ontvangt pleidooi van Vrienden van de Hortus

Nieuws:

Door: Redactie

Rik van Niejenhuis nam vandaag de Toekomstvisie van de Vrienden van de Hortus in ontvangst. Plus ruim 500 handtekeningen met steun voor het behoud en de ontwikkeling van de Hortus.

Wethouder van Ruimtelijke Ordening Rik van Niejenhuis ontving het uit handen van de voorzitter van de Vrienden van de Hortus, Tjerk Zwanenburg. De handtekeningen zijn opgehaald op De Grote Hortus Dag vlak voor de zomer. De wethouder kreeg ook een exemplaar van de toekomstvisie van de Vrienden op de Hortus.

Tjerk Zwanenburg en bestuurslid van de Vrienden, Michiel Verbeek, onderstreepten het belang van de Hortus als Hortus Botanicus. Dat is iets anders dan een groen park. De unieke plantencollectie kan alleen in een echte Hortus goed worden beschermd. De Hortus in Haren is een omvangrijk gebied. Dat biedt een uitgelezen kans om ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit en klimaatadoptie te laten zien, te laten ervaren. Biodiversiteit en klimaatadoptie zijn belangrijke onderdelen uit de Omgevingsvisie en andere documenten van de gemeente.

Het aantal bezoekers van de Hortus kan volgens de Vrienden worden vergroot met een nieuwe subtropische kas en de renovatie van de Chinese Tuin. Het bestuur van de Hortus is al gestart met het opknappen van de Chinese Tuin. Het aantal bezoekers kan volgens de Vrienden ook vergroot worden met meer speciale evenementen en een vernieuwd educatief programma samen met partijen als Groninger Landschap, IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie), NMF (Natuur- en Milieufederatie), het Harens Lyceum en andere kennis- en natuurinstellingen.

In Haren de Krant worden binnenkort de vier ingediende toekomstvisies (in samenvatting) gepubliceerd. Deze zijn van Carex, de bewoners van de Biotoop, Vrienden van de Hortus en de stichting Behoud van de Groene Hortus.