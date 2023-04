Wethouder zegt toe dat gevaarlijke rotonde wordt aangepakt

Door: Redactie

Wethouder Philip Broeksma (verkeer) van de gemeente Groningen kreeg vrijdagochtend een flinke lijst met 154 handtekeningen overhandigd van Gerard Renardel van de Fietsersbond afdeling Haren. Deze handtekeningen werden gezet door fietsers nabij de rotonde Emmalaan-Rijksstraatweg tijdens een paar uren actievoeren. Kern van de zaak: de rotonde wordt door fietsers als zeer onveilig ervaren en moet snel worden aangepakt.

Die boodschap was in 2021 al door Harenaars gegeven toen Haren de Krant een verkiezing organiseerde onder de titel ‘Gevaarlijkste plek voor fietsers’ in Haren. De rotonde won, omdat fietsers van verschillende kanten worden geconfronteerd met voetgangers en autoverkeer. Wim Borghols van de Fietsersbond zegt: “Deze rotonde is in alle opzichten afwijkend van het gebruikelijke”, en daarmee is verklaard waarom veel fietsers (maar ook automobilisten) zich er niet comfortabel en veilig voelen.

Gerard Renardel zei in zijn korte toespraak dat de Fietsersbond op 13 april een goed gesprek heeft gehad met de ambtenaren van de gemeente, die zich over de situatie aan de Rijksstraatweg buigen. Het traject dat de gemeente gaat aanpakken gaat trouwens veel verder, dan de gewraakte rotonde en loopt van Haren tot Glimmen. Om dit te reconstrueren vraagt een lange voorbereidingstijd.

Overtuigd

Wethouder Philip Broeksma, zelf een fervent fietser, hoeft niet overtuigd te worden van de noodzaak om de rotonde veiliger te maken. Met de handtekeningenlijst in de hand zegt hij: “We hebben op meer plekken in de gemeente al projecten om de fietsvoorzieningen te verbeteren. Daar hoort deze rotonde bij. Dit jaar zal het nog niet gereed zijn, maar ik denk dat we in 2024 een begin kunnen maken.”

Fietsers denken mee

De Fietsersbond afdeling Haren wil fietsers betrekken bij het bedenken van een veiliger ontwerp van de rotonde. Men zal via Haren de Krant een oproep plaatsen voor mensen met idee├źn. Dat laatste mag rekenen op de steun van de wethouder. Hij zegt: “Ik vind het echt een geweldig idee om samen met fietsers een plan te maken.” Hij memoreerde wel even dat het ontwerp moet passen binnen het budget van de aanpak van de gehele Rijksstraatweg tussen Haren en Glimmen. Het lijkt er overigens op dat hij daarbij geen beren op de weg ziet. Broeksma heeft zelf ook al wat gedachten over een oplossing van het ‘rotondeprobleem’. Hij denkt dat wellicht het gebied Shared Space van het centrum van het dorp in zuidelijke richting kan worden doorgetrokken, zodat de rotonde binnen Shared Spaces komt te liggen, zoals dat ook het geval is bij de rotonde Rijksstraatweg-Molenweg. Gerard Renardeel knikt instemmend. Hij zegt dat fietsers op de rotonde gewoon voorrang moeten krijgen.