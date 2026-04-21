Wie helpt de Voedselbank 26 en 27 juni?

Klanten van Albert Heijn hebben royaal boodschappen gedaan voor een ander tijdens de inzamelactie van de Voedselbank op 17 en 18 april in de supermarkt aan de Kerkstraat.

Vrijwilligers uit Haren en naburige dorpen konden 142 kratten vullen met voedsel- en verzorgingsproducten. Reactie van Koos van Huis, de organisator van deze inzamelingen in heel de gemeente Groningen: “Het is een superresultaat. Het overtreft elke verwachting. We kunnen weer een poos vooruit om onze klanten een goed pakket mee te geven. Heel veel dank aan iedereen, namens de Voedselbank gemeente Groningen.”

De volgende inzameling van de Voedselbank is in Haren gepland op vrijdag 26 juni bij de Jumbo aan de Kroonkampweg en op zaterdag 27 juni bij de Jumbo aan het Anjerplein. Wie dan gedurende anderhalf uur als vrijwilliger mee wil helpen kan zich nu al opgeven bij de werkgroep Haren van de Voedselbank of informatie opvragen –

per email wgharen.vbgroningen@gmail.com of per telefoon 06 3040 5277.

