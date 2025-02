Wie is die jongen met het steekijs?

Door: Redactie

Geboren voor het ondernemerschap. Ivan Antonides (16) uit Haren realiseert het zich misschien zelf niet, maar zijn verhaal zou een inspiratiebron kunnen zijn voor leeftijdsgenoten. Als vijfjarig kind plaatste hij aan de Berkenlaan zijn eerste verkooptafel met fruit en sinds vorig jaar heeft hij zijn eigen eenmanszaak: Steekijs op Wielen. Zijn advies aan jonge ondernemers: “Gewoon beginnen en zien wat er van komt.”

Ivan was zelf erg verrast over de omzet die hij in de zomer van 2024 realiseerde door met zijn omgebouwde steekijskar op pad te gaan om op straat steekijs te verkopen. “Met mooi weer maakte ik mijn rondje om het Paterswoldsemeer vooral bij de molen en het surfstrandje of door de woonwijk Harenerholt”, zegt hij. “Bij de opening van de Ringweg-Zuid was ik bij de Papiermolen en toen stond er gewoon een file voor mijn kar. Mijn broertje van 11 jaar heeft me die dag gelukkig geholpen. Ik ben drie keer uitverkocht en moest tussendoor naar de winkels om nieuw ijs te halen.”

Het begin

Hoe begon dit avontuur? Ivan: “Mijn eerste verkooptafel had ik aan de Berkenlaan waar we toen woonden. Ik verkocht er fruit en dat liep best goed. Toen we waren verhuisd naar de Potgieterlaan, heb ik een verkoopkar, gemaakt door mijn opa, op de hoek met de Rijksstraatweg geplaatst. Die haalde ik iedere avond weer naar binnen. Ik verkocht er bijvoorbeeld stekjes van planten, maar ook aardappelen die ik bij een boer kocht. Over het algemeen verkocht ik daar altijd heel goed. Ik heb in die kar eens potjes jam verkocht die mijn oma over had na een goede-doelen-actie. Ik heb daarmee veel geld verdiend, dat natuurlijk naar dat goede doel is gegaan.”

