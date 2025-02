Nieuws:

Dit jaar is de Feestweek in Oosterhaar van 17 t/m 25 mei.

Arjen Boekhold van ‘Ons Belang’ zegt: “De hele week zullen er activiteiten plaatsvinden voor iedereen, maar we kunnen het niet zonder jullie hulp. Of je nu een uurtje kunt helpen bij een activiteit of een hele dag, alle hulp is welkom. Meld je aan en maak samen met ons de feestweek weer een succes! Aanmelden via: info@onsbelangoosterhaar.nl”