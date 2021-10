Wie wil oud papier in Haren en Glimmen inzamelen?

Nieuws:

Door: Redactie

vanaf 2022 kunnen de blauwe papiercontainers in Haren en Glimmen niet meer langs de weg gezet worden. De gemeente zoekt nu verenigingen die het oud papier willen inzamelen.

Het leuke daaraan is volgens de gemeente dat men als inzamelaar een groot deel van de opbrengst van het oud papier krijgt. Voor oud papier krijg je namelijk per kilo betaald. Wanneer de papierprijs laag is, garandeert de gemeente een minimumprijs per kilogram. Hierdoor heb je als inzamelaar structurele inkomsten.

Virol levert het inzamelvoertuig, de vereniging zorgt dat er maandelijks twee vrijwilligers (van minimaal 18 jaar) klaar staan om de papiercontainers op de papierwagen te plaatsen.

Wie belangstelling heeft, mail: papiermini@groningen.nl