“Wij willen het Harense haventje wel terug”

Door: Redactie

Bewoners van de Westersedrift en Meerweg willen de gemeente vragen om het oude haventje van Haren terug te brengen in het straatbeeld. Daarvoor doet zich volgens hen een goede gelegenheid voor als brandweer en gemeente uit hun straat vertrekken. Oscar Keet, één der lokale visionairs, hoopt dat buurtgenoten zich verenigen, zodat een goed voorstel kan worden gedaan aan de gemeente.

Gaan ze weg?

Het klopt: binnen enkele jaren zal de brandweer elders een nieuwe kazerne betrekken. En ja, er leven plannen om de gemeentewerf te sluiten. Wat Oscar Keet betreft wordt het ook hoog tijd dat de gemeente weggaat. Hij zegt: “Vorig jaar heeft de gemeente meerdere aanpassingen moeten doen aan de bedrijfsvoering om te voldoen aan het Activiteitenbesluit. Dit gebeurde na meerdere klachten uit de omgeving.” Los hiervan is deze locatie verouderd en alles wijst erop dat het een ‘inbreidingslocatie’ zal worden. Woningbouw ligt voor de hand.

De oude tijd

Zodra brandweer en gemeente vertrekken en men (denkbeeldig) de gebouwen alvast sloopt, dan ontstaat letterlijk een vergezicht op oude tijden: daar lag vroeger ‘het haventje van Haren’, dat rechtstreeks aansluiting had op het Noord Willemskanaal via de plek waar later het Postiljon Hotel is gebouwd. Het water van de haven mondde in het kanaal uit nabij de huidige Meerwegbrug. Rond 1925 werd het haventje door de gemeente aangelegd en sindsdien vond er ook wel enige scheepvaart plaats. Er is een boek over geschreven door H. Bremer-Bakker (Rondom het haventje van Haren). ‘s Winters werd er geschaatst, ‘s zomers werd er gevist.

Dagdromen mag

Deze herinneringen brachten enkele (oudere) buurtgenoten op het idee om het haventje in oude luister te herstellen. Zijn het dagdromen? Keet: “Er zijn ideeën ontstaan: een groenvoorziening, een speeltuin voor de jongere kinderen, het opnieuw aanleggen van een haventje, het aanleggen van een vijver met natuur. Het zijn maar enkele voorbeelden. Misschien is het ook wel mogelijk om bepaalde functies te combineren, zoals groen en een speeltuintje, zodat zowel de jonge kinderen als de ouderen die wonen in Maarwold hier een plaats hebben om te wandelen en te spelen.” Met potlood en papier is het fijn schetsen en de ideeën zullen waarschijnlijk op sympathie in de buurt kunnen rekenen.

Geld

De gemeente Groningen, eigenaar van de grond, zal een afweging moeten maken. Ziet men werkelijk af van de flinke inkomsten van woningbouw (miljoenen) om daarmee haar groene ambities mogelijk te maken? Oscar Keet hoopt van wel en zegt: “De gemeente Haren was destijds één van de groenste gemeenten van Nederland. Ook zien we bij de gemeente Groningen grote ambities op het gebied van vergroening. We zouden dan ook graag zien dat bij de plannen voor vergroening ook dit gebied aandacht krijgt.”

Oproep

Welke buurtgenoten van Oscar Keet willen aanhaken bij de groep, zodat later een onderbouwd voorstel aan de gemeente kan worden gestuurd? Mail aan: oscar.keet@home.nl



Foto: oude haventje, in de verte de dorpskerk.

Foto bovenaan: Oscar Keet en Anje Vels hopen dat buurtgenoten contact met ze opnemen.