Willem Kant (vv Haren) geridderd

Nieuws:

Op 22 november is Willem Kant koninklijk onderscheiden (Orde van Oranje Nassau). Hij zet zich al 25 met hart en ziel in als bestuurslid van vv Haren. Hij vervulde verschillende functies, waaronder voorzitter en penningmeester. Maar ook buiten vv Haren levert Kant zijn bijdrage aan de samenleving, zoals bij Nationale Vereniging De Zonnebloem en stichting Vredewold in Leek. Om gezondheidsredenen heeft Willem Kant zijn functies bij vv Haren onlangs neergelegd. De aanvraag voor de onderscheiding is door vv Haren gedaan. Henk Slagter namens de club: “Hij zat niet alleen in het bestuur, maar voetbalde ook bij de club. Hij was volledig onderdeel van de club. Dankzij hem hebben wij een gezonde clu; niet alleen financieel, maar ook de verbinding binnen de club is veelal zijn werk. Hij zag het wanneer er lijntjes niet goed liepen, had oog voor menselijke factoren. Al deze punten samen zorgden voor een unanieme stemming dat hij het lintje verdiende. We gaan Willem enorm missen binnen de vereniging.”

foto: Willem Kant proost op zijn lintje