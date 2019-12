Winkelnieuws: Anna van Schilfgaarde verhuist naar de Kerkstraat

Nieuws:

Door: Redactie

De interieurwinkel Anna van Schilfgaarde gaat zich in maart 2020 vestigen aan de Kerkstraat 13, het pand dat bekend was als speelgoedwinkel Baboffel.

Baboffel is nu gevestigd aan De Brinkhorst. Voor Anna van Schilfgaarde is het een opmerkelijke verhuizing. De winkel is nu buiten het centrum gelegen en daardoor maakte de zaak eigenlijk geen onderdeel uit van het dorpshart van Haren. In een nieuwsbrief aan klanten zegt men nu met enthousiasme dat men in het hart van Haren verder gaat.