Winkelpand (voorheen) Pauw is verhuurd (met update)

Door: Redactie

Daphne de Haan, centrummanager van Haren laat weten dat het winkelpand tegenover de Dorpskerk, waar voorheen Pauw was gevestigd, een nieuwe huurder heeft.

Volgens Daphne wordt het een aanwinst voor Haren, maar mag ze nog niet zeggen wie de nieuwe huurder is.

Wordt spoedig vervolgd, belooft zij.

Update 7 november: De nieuwe winkel wordt Norah. Norah is een Nederlandse damesmodeketen, ontstaan in 2014 en heeft onlangs haar 100e vestiging geopend.

De collectie van Norah bestaat uit dameskleding in de maten 36 t/m 48. De modeketen bevindt zich in het laag-middensegment. Binnen 5 jaar tijd is de keten gegroeid van zo’n 57 naar 100 winkels.