Woensdag 4 december: Alzheimer Café in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Morgenavond, woensdag 4 december bent u van harte welkom in het Alzheimer Café Haren. Het thema is: Koffers vol herinneringen.

Gastspreker Harry van der Klei neemt u mee naar uw eigen herinneringen en die van anderen. Koffers vol spullen die u misschien zelf ook op zolder heeft of al lang hebt weggegooid.

Liedjes die u zelf hebt gezongen en waarvan u de tekst nog steeds kent. Schoolboekjes, foto’s en gebruiksvoorwerpen nemen u mee terug in de tijd.

Het café is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee.

Aanmelden hoeft niet, u bent van harte welkom in het Grand Café De Dilgt, ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 Haren.

PS: in de maand januari is er geen Alzheimer Café Haren