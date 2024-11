Woningen Molenkampsteeg naderen voltooiing

Door: Redactie

De vier energiezuinige sociale huurwoningen aan de Molenkampsteeg naderen hun voltooiing. Woonborg startte in mei met de bouw en heeft deze week de huurders al even rondgeleid in hun nieuwe ‘home’.

Harenaar Dik Niewold startte in mei de bouw met een officiële handeling en werd daarmee door Woonborg geëerd. Dik Niewold was vanaf 1974 voorzitter van de huurdersbelangenvereniging in Haren

In 1984 werd hij gevraagd om bestuurslid te worden van de Stichting Harener Woningbouw. In 1991 fuseerden Haren, Zuidlaren en Anloo tot de Drents-Groningse Woningcorporatie (DGW). En in 2001 fuseerden DGW en Roden tot Woonborg. De heer Niewold maakte tot 2015 deel uit van het bestuur.

Deze week heeft Niewold, wiens gezondheid broos is, met zijn zoon samen de plaquette onthuld, waarmee zijn bijdrage aan het wonen in Haren is vereeuwigd.