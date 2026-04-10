Wooninitiatief Fundament Haren spaart voor bus

Door: Redactie

In 2016 ging het wooninitiatief Het Fundament aan Tussenziel in Haren van start. Vijf ouderparen van kinderen met een verstandelijke beperking wilden een eigen woonvorm voor hun kinderen opzetten en niet ‘opgaan’ in een grootschalige zorginstelling. Inmiddels wonen er veertien mensen. Het Fundament is nu toe aan een nieuwe bus en de vraag is: hoe gaan zij dit betalen?

Intensief

Rina Koning was één van de initiatiefnemers en kijkt terug op tien intensieve jaren. Ze zegt: “Het vraagt veel van de ouders om een woonvorm draaiende te houden, maar het is de moeite meer dan waard.” Haar volwassen dochter Karin, die sociaal emotioneel nog een jong kind is, is hier gelukkig. De zorg wordt door Het Fundament ingekocht bij Stichting De Zijlen en het gebouw wordt gehuurd van Woonborg. De woonvorm krijgt hart en ziel door de ouders en hun kinderen.

Na tien jaar is de huidige bus, destijds met eigen geld aangeschaft, afgeschreven. Voor de aanschaf van een nieuwe is Het Fundament gaan samenwerken met de organisatie Saam. Saam verkoopt reclameruimte op de bus aan organisaties die een warme band hebben met Het Fundament. De inkomsten hieruit maken de financiering van de bus mogelijk en Het Fundament hoeft alleen de gebruikskosten te betalen, zoals brandstof, verzekering en wegenbelasting. “Voor ons een mooie manier om onze bus te vervangen, want aanschaf van een nieuwe hybride bus is door ons als ouders niet op te brengen”, zegt Rina Koning.

Wie de bewoners van Het Fundament een warm hart toedraagt en reclameruimte op de bus wil kopen (vanaf 350,- per jaar) kan mailen naar Joost Advocaat: joost@saamdoethet.nl

Foto: Rina Koning (rechts) met een deel van de bewoners bij de nieuwe bus waarop reclameruimte te koop is.

