Workshop Hulp bij Bankzaken 6 december

Nieuws:

Door: Redactie

Vindt u het lastig dat steeds meer bankzaken digitaal gaan? Of dat er steeds minder bankkantoren zijn?

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor hulp tegenwoordig zijn? En hoe u bankzaken kunt doen? Kom dan naar deze workshop over dagelijkse bankzaken.

Tijdens deze workshop leert u meer over de keuze die u hebt om uw bankzaken te regelen. U krijgt uitleg en hebt de mogelijkheid om vragen te stellen. We hopen u te inspireren om uw bankzaken zelfstandig te blijven doen, passend bij wat u prettig vindt en met de mogelijkheden van nu. En als u het niet (meer) zelfstandig kunt, hoort u hoe u dit veilig uit handen kunt geven. Ook vertellen we u waar u meer hulp, informatie en oefenmateriaal kunt vinden.

De workshop is geschikt voor iedereen, het maakt niet uit bij welke bank u klant bent.

Locatie: Dickensroom Bibliotheek Haren, Brinkhorst 3 te Haren

Datum: 6 december 2024, van 10.00 tot maximaal 12.00 uur

Inschrijven kan via de website: www.forum.nl/hulp-bij-bankzaken óf door een email te sturen naar info@clockhuysplein.nl óf door te bellen naar Saskia Steenbergen (Forum Groningen) 06 27 49 89 98. U kunt ook volgende week langslopen bij onze coördinator Saskia Kleiverda.