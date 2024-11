Zaterdag 9 november Publieksdag Microscopie, ook in Hortus

Door: Redactie

Frits Zernike kreeg ruim 70 jaar geleden de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn uitvinding van de fasecontract microscoop. Om daar aandacht aan te geven wordt op zaterdag 9 november 2024 voor de 2e keer een Publieksdag Microscopie georganiseerd op veel locaties in de provincie Groningen, en dit jaar voor het eerst ook in Drenthe.

Ook bij de Hortus botanicus Haren kun je het kleine weer groot zien. Er staan verschillende microscopen klaar in De Plantage. Sommige om met twee ogen door te kijken, anderen met een groot beeldscherm er aan. Zo lijkt een klein plantenzaadje of de kop van een insect wel een halve meter groot. Een team vrijwilligers staat gereed om je te helpen met scherpstellen of uitleg te geven.

Je kunt ook mee op mini-expeditie in de Hortus om daar kleine schatten te verzamelen om te bekijken (sieralgen, mosjes, grasjes, beestjes, blaadjes). Of neem iets ‘kleins’ mee van huis, om het in het groot onder de microscoop te zien.

9 november 2024

11:30 – 15:30

Hortus Botanicus Haren

Reguliere entreeprijs