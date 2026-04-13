Zaterdag ging de groene tornado weer door Haren

Door: Redactie

Zaterdag 11 april was er weer een ploeg van vijftien mensen met groene bodywarmers aan de slag in het dorp Haren: opruimen.

Het initiatief ging uit van Middengroep Haren. Deze groep is verbonden aan de Gorechtkerk.

Na ontvangst met koffie werden de taken verdeeld. Er gingen groepjes met prikstokken naar het station, Kerklaan, Kromme Elleboog, Rummerinkhof en Haderaplein. Maar ook naar ’t Clockhuys en de omgeving van de de Dorpskerk. Men trof veel sigarettenpeuken aan, maar ook plastics en ander zwerfvuil zoals een metalen wasbak en lege wijnflessen.

Deelnemer Johanna Aten: “We hebben anderhalf uur opgeruimd. Nadat we allemaal weer terug waren, hadden we 15 zakken vol troep.

We hebben een fijn opruimactie gehad. Samen opruimen.”