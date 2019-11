Nieuws:

Door: Redactie

Volgens een goede traditie is Dorpshuis De Groenenberg in Glimmen weer het toneel van een Wintermarkt. Deze vindt plaats op zaterdag 30 november van 15.00-20.00 uur. Toegang is gratis. In de avond (vanaf 20.00 uur) is er een afterparty met DJ.

Meer informatie: Facebook Wintermarkt Glimmen