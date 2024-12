Zestig extra plekken voor vluchtelingen uit Oekraïne

Door: Redactie

Op het parkeerterrein van het voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan te Haren worden 15 tijdelijke woonunits geplaatst voor 60 vluchtelingen uit Oekraïne. Annelies Hulsman, locatiemanager van de opvang in Haren denkt dat in februari 2025 de eerste vluchtelingen er kunnen gaan wonen.

De gemeente Groningen is sinds tweeënhalf jaar verantwoordelijk voor de opvang van 210 vluchtelingen uit Oekraïne aan de Emmalaan. Daarvoor werd in 2022 het failliete Nesciohotel gehuurd, waar de meeste voorzieningen al aanwezig waren. Volgens Annelies Hulsman komen er nog steeds vluchtelingen naar Nederland, vooral nu de strijd zich ongunstig ontwikkelt. De vluchtelingen worden na hun aanmelding via het loket van Regionale Coördinatie Vluchtelingen Spreiding (RCVS) geleid, waar de opvanglocaties telkens hun vrije plekken aanmelden. Volgens Hulsman is de blijvende stroom vluchtelingen de reden om in Haren de tijdelijke units te bouwen. “We gaan hier gezinnen van vier personen onderbrengen. Enkelen komen uit het Nesciohotel, zodat we daar nu weer plekken vrij krijgen. Ook die zullen via de RCVS snel gevuld worden.”

Vergunning

De gemeente heeft voor de bouw van de woonunits een bouwvergunning moeten aanvragen in haar eigen organisatie en daarvoor worden de gebruikelijke procedures doorlopen. Hulsman wijst erop dat de vergunning is verleend en dat de bouw om die reden ook al is begonnen. Hulsman: “We verwachten geen problemen, want we hebben al in september contact met direct omwonenden opgenomen en ze hebben laten weten deze bijdrage aan de mensen uit Oekraïne te steunen.”

De 4-persoons woonunits bestaan uit een keuken, douche/toilet, woonruimte en twee slaapkamers. Een bijkomend voordeel van de units is straks de sociale controle op de parkeerplaats, want volgens Annelies Hulsman wordt deze op dit moment veel bezocht door wildplassende automobilisten.