ZINN on tour voor speeddates toekomstige collega’s

Door: Redactie

Medewerkers van het team werving & selectie van ZINN (ouderenzorg in Haren, Groningen, Hoogezand) zijn gisteren met een opvallend busje op pad gegaan om potentiële kandidaten te ontmoeten. Sollicitanten voor de zorg zijn schaars, dus maakt deze zorgorganisatie graag wat extra kilometers om ze te zoeken.

Sollicitant Minke reageerde enthousiast op de originele locatie van haar kennismaking met ZINN; “Ik vind het een heel leuk idee van ZINN, eens wat anders!” De locatie, het VW busje en het zachte herfstweer zorgden voor een ontspannen en gezellige sfeer. En dat viel ook voorbijgangers op. Velen waren nieuwsgierig of staken spontaan de hand op om te zwaaien. Marit en Marjan, van team werving & selectie van ZINN, toerden rond met het VW busje en zijn enthousiast over deze nieuwe manier van solliciteren; “Wat ons betreft is dit zeker voor herhaling vatbaar. De setting zorgt voor een informeel karakter, het is laagdrempelig en er komen veel positieve reacties op”.

​

Ook zonder zorgopleiding bij ZINN aan de slag

Er is voor ieder wat wils bij ZINN, want voor het werken bij ZINN is een zorgopleiding niet altijd nodig. Mensen die een carrièreswitch naar de zorg willen maken krijgen bij ZINN de kans een ander loopbaanpad te bewandelen. En denk ook aan functies in het team van Horeca & Receptie, huishoudelijke functies bij mensen thuis, de functie woonassistent die zorgt voor sfeer in de huiskamer en natuurlijk functies op kantoor.