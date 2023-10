Zondag a.s. 20.00 uur worden kaarsjes gebrand voor slachtoffers in Israël en Gaza

Nieuws:

Door: Redactie

De Sociale Brigade in Haren probeert met allerlei acties licht te brengen in de duisternis, ook als het gaat om internationale conflicten in de wereld. Dat licht laat men vooral schijnen op de slachtoffers die onder deze conflicten lijden. Men roept lezers op om zondag a.s. om 20.00 uur naar het plein voor de Dorpskerk in Haren te komen om een kaarsje op te steken.

In haar pamflet wijst de Sociale Brigade op de gruwelijkheden en ontmenselijking die nu plaatsvinden in Israël en Gaza. Naast de sessie voor de Dorpskerk wil men geld inzamelen voor hulp via www.avaaz.org.

