Zonnehof wil jongeren en ouderen met elkaar in contact brengen tijdens crisis

Door: Redactie

De NNCZ, waar Zonnehof Haren onderdeel van is, ziet dat niet alleen ouderen eenzaam kunnen zijn door de crisis, maar ziet dat ook jongeren het erg moeilijk hebben met de tijdelijk sobere levensstijl. De organisatie wil deze twee groepen met elkaar verbinden, zodat ze elkaar helpen het probleem op te lossen.

In een toelichting schrijft de directie van NNCZ: “Voor ouderen zijn de aanhoudende maatregelen rond corona zwaar. Zorginstellingen zijn soms gedwongen – delen van – hun instelling in quarantaine te plaatsen. Ook worden bezoekregelingen aangescherpt, zijn voorzieningen gesloten en vervallen vele groepsactiviteiten. Begrijpelijke maatregelen, die echter wel leiden tot vergaande isolatie. Ook in de thuissituatie is er bij ouderen steeds meer sprake van eenzaamheid. Ook jongeren worden nu teruggeworpen op zichzelf. Scholen zijn gesloten, groepsactiviteiten vallen weg, sporten en uitgaan is niet mogelijk. De recente avondklok vergroot nog eens hun isolement. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren hierdoor in toenemende mate last hebben van gevoelens van eenzaamheid, somberheid en depressie.”

Bij de NNCZ willen ze nu ouderen en jongeren met elkaar in contact brengen. Men zegt: “Door samen in gesprek te gaan en ervaringen te delen kunnen ouderen en jongeren elkaar helpen om beter om te gaan met de situatie en iets voor elkaar betekenen. Jongeren kijken vanuit hun jeugdige blik anders naar het leven dan ouderen. Andersom kan de levenservaring van ouderen de jongeren nieuwe inzichten opleveren. Maar het belangrijkste is dat beiden weer kunnen genieten van nieuwe contacten en verrassende gesprekken.”

Aanmelden voor contact

Vandaag begint de NNCZ met een campagne om de behoefte aan contact in kaart te brengen onder de naam Oud voor Jong & Jong voor Oud.

Ouderen of chronisch zieken met behoefte aan dit contact kunnen zich via een e-mail aanmelden jongenoud@nncz.nl Ook jongeren tussen de 12 en 26 jaar kunnen dit mailadres gebruiken. Onder de eigen cliënten inventariseert de NNCZ de behoefte aan contact via Oud voor Jong & Jong voor Oud.

