Advertorial: Bijzonder afscheid regelen?

Door: Redactie

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject. In een relatief korte tijd moet er veel geregeld worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en aandacht voor het verlies centraal moet staan. Bij Monuta proberen we het traject zo prettig en waardig mogelijk te laten verlopen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke periode. We nemen u de zorg uit handen, zodat u rustig afscheid kunt nemen.

Onze werkwijze

Tijdens een eerste persoonlijke kennismaking geeft u aan wat uw wensen zijn voor de uitvaart. Wij (Monuta Dalmolen Haren) maken daar een mooie vertaling van en geven inzicht in de kosten. Ook zorgen wij ervoor dat alles ook daadwerkelijk naar wens geregeld wordt. Ondertussen kunt u zich in alle rust buigen over bijvoorbeeld het uitzoeken van foto’s of muziek. Want dat zijn vaak de unieke momenten in deze periode.

Voor het regelen van een uitvaart staan wij persoonlijk voor u klaar. Wij nemen uw werk graag uit handen en denken creatief mee over de mogelijkheden om de uitvaart van uw overleden dierbare persoonlijk en passend te maken.

Waarom Monuta Dalmolen Haren?

Bij Monuta Dalmolen Haren staan uw wensen voor ons centraal. Er wordt altijd een waardig afscheid, passend binnen uw budget geregeld. Ook heeft u altijd één vaste contactpersoon (voor, tijdens en na de uitvaart). Onze uitvaartbezorgers zijn oprecht betrokken en de afspraken die we met u maken zijn duidelijk en transparant.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden rondom een uitvaart regelen? Dan helpen wij u graag verder.

Monuta Dalmolen Haren

Bamshorn 3

9751 BX Haren

Telefoonnummer: 050-5425962

E-mail: bedrijfsbureaugroningen@monuta.nl