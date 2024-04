Door: Redactie

Een kind is zaterdagmiddag ten val gekomen in de Kerkstraat in Haren. Daarbij raakte de voet bekneld tussen de spaken van het wiel.

De situatie was zo ernstig dat de brandweer moest uitrukken om de voet uit het wiel te krijgen.

Het kind is door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

Foto’s: Sander Bolhuis 112Groningen/Haren de Krant