Aprisco meldt zich op de markt: binnenkort nieuws over project aan Emmalaan

Door: Redactie

Projectontwikkelaar Aprisco meldt zich. Op een spandoek op het braakliggende terrein aan de Emmalaan in Haren kondigt men aan spoedig met nieuws te komen over bouwplannen. Naar verwachting gaat het om woningbouw, echter het segment is nog onbekend: duur of betaalbaar? Dat is de vraag.

Op haar website www.aprisco.nl/emmalaan toont men foto’s van de oude autogarage (J.K. van der Molen) die zich hier in de jaren 70 vestigde en werd opgevolgd door Mango Mobility. Dat bedrijf brandde op 30 juni 2019 tot de grond af en sindsdien ligt het terrein te wachten op een nieuwe ontwikkeling. Aprisco zegt met de gemeente in gesprek te zijn over de plannen en roept belangstellenden op zich in te schrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

De tekst op het spandoek is hoopvol: ‘Van betonplaten naar bloemenzee’.

Wordt vervolgd.

Oude tijden aan de Emmalaan.