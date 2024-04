Door: Redactie

Koningsdag 2024 is in Haren een gezellig oranjefeest geworden. En de dag is nog niet voorbij, want in de Gorechtkerkis vanavond het Oranjeconcert.

De Rijksstraatweg en het Raadhuisplein waren deze dag voor de vrijmarkt en livemuziek van het dweilorkest Het is ook niet Niks. Honderden kinderen en hun ouders legden hun handel op straat en ook waren er grotemensenkramen.

Foto’s Sander Bolhuis 112Groningen/Haren de Krant