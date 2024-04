Project herinrichting Raadhuisplein vertraagd

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente laat weten dat men het liefst dit voorjaar een voorkeursontwerp had gepresenteerd voor de herinrichting van het Raadhuisplein. Dat lukt niet, omdat men nog niet klaar is met het inventariseren van de feedback van burgers. Het voorkeursontwerp wordt nu in het najaar verwacht.

In een persbericht zegt de gemeente: “Er zijn veel verschillende gebruikers van het plein. Om zorgvuldig met de wensen van gebruikers om te gaan, hebben wij meer tijd nodig om tot een voorkeursontwerp te komen. Als alle eisen en wensen goed zijn verwerkt wordt het voorkeursontwerp in het najaar van 2024 voorgelegd aan de raad van de gemeente Groningen. Vervolgens brengen we alle geïnteresseerden op de hoogte over alles wat met de herinrichting van het plein samenhangt tijdens een informatiebijeenkomst.”

Artist impression, dit is niet één van de ontwerpen, maar als illustratie en moodboard bedoeld.