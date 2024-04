Deelscooters staan op de daarvoor bedoelde plaats

Door: Redactie

Gisteren berichtten we op deze homepage over het ‘oerwoud van scooters’ op het Raadhuisplein. Het lijkt erop dat de getoonde scooters daar legaal staan en dat de berijders zich houden aan de regels.

De gemeente speelt een rol in de wereld van deelscooters en kan samenwerking met de leveranciers weigeren als die zich niet houden aan regels of afspraken. Zo stuurde de gemeente in 2021 GO Sharing weg uit de stad wegens overlast. De firma’s Felyx en Check komen we in deze gemeente nog wél tegen en op sommige plekken in grote aantallen. In de gemeente (en dus ook in Haren) wijst de gemeente parkeerzones aan voor deelscooters (die worden ‘hubs’ genoemd). Daar moeten de scooters na gebruik worden geparkeerd en doet de berijder dat niet zal hij de scooter niet online kunnen afmelden. Een waterdicht systeem dus om wildparkeren (en dus overlast) tegen te gaan. Wie desondanks overlast ondervindt kan een foto van de situatie aan b.v. Felyx sturen, waarna de berijder een waarschuwing of zelfs een boete krijgt. Er worden dus genoeg pogingen gedaan om overlast te beperken. De gemeente is fan van deelgebruik van e-scooters, blijkt uit haar website.



Legaal maar hinderlijk

De situatie aan het Raadhuisplein (tussen Fitinit en Intermezzo) is dus legaal en valt binnen de afspraken. Tóch wordt het massale parkeren daar als overlast ervaren, want voetgangers, scootmobielers en fietsers kunnen er niet langs en moeten een andere route kiezen. Over de aanblik (‘rommelig’) kun je twisten. Dat de gemeente in de binnenstad het fietsparkeren aan banden legt en ook reclamebelasting invoert om ‘verrommeling’ tegen te gaan bewijst dat de gemeente wel oog heeft voor ‘het plaatje’ van het openbaar gebied. De aanblik van de scooters zou dus ook vanuit gemeentelijk perspectief als ongewenst ervaren kunnen worden.

Gemeente zegt

Peter Steinfort van de Gemeente Groningen vertelt hoe men omgaat met deelscooters: “Wij bepalen de parkeerzones voor deelscooters, ook in Haren. Het gebruik van de deelscooter in Haren was altijd laag en daardoor nooit een probleem, maar kennelijk is het gebruik de afgelopen dagen gestegen. Als een deelscooter hinderlijk geparkeerd staat en bijvoorbeeld een doorgang blokkeert, dan kan de scooter gemeld worden bij de aanbieder. Dat kan door het versturen van een foto waarop het kenteken goed zichtbaar is, de aanbieder geeft de gebruiker een waarschuwing en/of boete, en komt in actie indien nodig. De scooters staan geparkeerd in de daarvoor bestemde digitale hub, anders kun je de scooter niet afmelden. Aan het kris kras parkeren binnen de parkeerzone kunnen wij als gemeente in principe weinig doen. We kunnen wel kijken of we de digitale zone iets kunnen verplaatsen zodat de overlast van geparkeerde deelscooters tot een minimum beperkt wordt.”

In die laatste constatering schuilt dus de knop waar de gemeente aan kan draaien om de situatie aan te passen. Vraag is: is dat nodig?