Snelsonnet van de maand: door Wim Overweg (april 2024)

De enquête ‘Glimmen Zorgt ‘moet in kaart brengen aan welke zorg behoefte is in Glimmen en ook of men bereid is zich voor die zorg in te zetten. Er wonen heel veel gepensioneerden en bejaarden in Glimmen.



Waar men zich nu in Glimmen over buigt,

Dat is, dat wij meer voor elkaar gaan zorgen.

Het allerliefst met ingang al van morgen,

Het noaberschap wordt er weer opgetuigd.

Rollators zijn daar meer dan jeugd te vinden,

In Glimmen helpt de lamme straks de blinde.