En weer ging het mis: ‘Betonblokken zijn gevaarlijk’

Door: Redactie

De witte betonblokken in de wegbermen van de Winschoterweg tussen Groningen en Waterhuizen zijn in opspraak. Na artikelen in deze krant komen meer meldingen van mensen, die schade hebben geleden door de blokken, die er door de gemeente Groningen zijn neergelegd om ‘bermparkeren’ te voorkomen. Nieuwe episode in een oud verhaal…

Deze keer meldt Annet van Houten uit Onnen, dat de auto van haar zoon Kilian total loss raakte door de nutteloze betonblokken. In december raakte zijn voertuig met een voorwiel in de berm, werd door het blok gelanceerd en sloeg over de kop. Annet zegt: “Als er iemand naast hem had gezeten was hij waarschijnlijk zwaargewond geraakt. Zonder het betonblok was er niets aan de hand geweest.” Haar zoon is financieel zwaar gedupeerd, want de auto was WA-verzekerd. “Hij was 8.000 euro waard en nu niets meer. Een flinke schade dus”, zegt zij.

In januari publiceerden wij het verhaal van Machiel Hamersma, die hetzelfde overkwam en door zo’n blok werd gelanceerd om tegen een boom te eindigen: ook total loss. Een jaar eerder meldde deze krant al het verhaal van Emiel Nuver, die via een bermblok met zijn bedrijfswagen (mét aanhanger) op de kop in een sloot belandde. Ook deze bestuurders voelden zich slachtoffer van de nutteloze bermblokken. Annet van Houten overweegt net als haar lotgenoten een schadeclaim in te dienen bij wegbeheerder Gemeente Groningen. Ze is zelf ook motorrijder en zegt: “Als je als motorrijder op zo’n blok terechtkomt zal de afloop slecht zijn.” Annet van Houten hoorde van de chauffeur van het bergingsbedrijf, dat er al veel meer ongevallen zijn veroorzaakt door de betonblokken, maar die komen niet allemaal in de krant.

Bij de Gemeente Groningen reageert men laconiek op de ernstige aanrijdingen. Feitelijk zegt men dat men enerzijds niet precies weet waarom de blokken er liggen en anderzijds niet op de hoogte is van ongevallen. Woordvoerder Peter Duzink zegt: “Er zijn bij ons geen meldingen bekend van ongevallen op de Winschoterweg, die verband houden met deze betonblokken. We overwegen dan ook niet om deze situatie te veranderen of de blokken weg te halen.” Vorig jaar legde Duzink uit waarom de blokken er liggen: “Het zijn bermbeschermers, die moeten voorkomen dat vrachtwagens daar in de berm parkeren. Nee, ik weet eigenlijk niet waarom vrachtwagens daar in die berm zouden willen parkeren. Maar het gebeurde daar waarschijnlijk wel. Die blokken moeten dat voorkomen.”

Heeft u ervaringen met de betonblokken in de wegberm? Mail uw verhaal aan Haren de Krant. Dat kan via: beton@harendekrant.nl

foto: De auto van Kilian van Houten, total loss….