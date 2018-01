Haren heeft opvallend hoog percentage gescheiden vrouwen

Nieuws:

Door: Redactie

Van de 23 Groningse gemeenten hebben 17 een hoger percentage gescheiden mannen dan het landelijke gemiddelde. Landelijk gezien is bijna 57 procent van de gescheiden inwoners vrouw; in Groningen is dit slechts 55,04%. Gemeente De Marne heeft het hoogste percentage gescheiden mannen (50,37%) van heel Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van de landelijke organisatie voor mediation Gecertificeerdemediators.nl, waarbij data van het CBS uit verschillende bestanden naast elkaar is gelegd.

Van de zes Groningse gemeenten waar het percentage gescheiden vrouwen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, is Haren de koploper. Liefst 59% van de gescheiden inwoners van Haren is vrouw. Dit komt overeen met het beeld dat in rijkere gemeenten relatief veel gescheiden vrouwen wonen. Het CBS rekent mensen die hertrouwen vanaf dat moment niet langer mee als gescheiden persoon.

Groningen relatief veel gescheiden mannen

De Marne is de gemeente met het hoogste percentage gescheiden mannen (50,37%), op de voet gevolgd door Bellingwedde (50,27%). In Grootegast is de verdeling tussen gescheiden mannen en vrouwen het meest gelijk, daar is 50,25% van de gescheiden personen man. Landelijk zijn er maar 5 gemeenten waar er meer gescheiden mannen dan vrouwen wonen. Groningen herbergt hiervan dus drie. De twee andere gemeenten met meer gescheiden mannen dan vrouwen zijn Mermeradiel (FR) en Baarle-Nassau (NB).



Oldambt heeft hoogste scheidingspercentage

Van alle Groningse gemeenten heeft Oldambt de dubieuze eer om de meeste gescheiden inwoners te herbergen. 10,6% van de inwoners is hier gescheiden. Daarna volgen Hoogezand-Sappemeer (10,5%) en Appingedam (10,1%). Landelijk is 8,34% van de bevolking gescheiden. In Grootegast zijn de minste mensen die de echt verbroken hebben, hier is maar 6,15% van de bevolking gescheiden. Stad Groningen zit iets onder het landelijk gemiddelde met 7,9%, waarschijnlijk komt dit door het hoge percentage studerende inwoners.

Meer informatie omtrent het onderzoek kan worden gevonden op: https://www.gecertificeerdemediators.nl/blog/gescheiden-mannen-clusteren-in-provincie-groningen/