Plechtig einde van ‘gemeente Haren’ op 20 december met Loflied op Haren als besluit. Alle inwoners uitgenodigd.

Door: Redactie

Donderdag 20 december zijn alle inwoners van de gemeente Haren uitgenodigd voor de laatste bijeenkomst van de Gemeente Haren. Er zullen handen worden geschud en er zal vast worden nagepraat over 200 jaar ‘gemeente Haren’. Voor- en tegenstanders van de fusie met Haren zullen er hopelijk samen het glas heffen op een positieve toekomst. De bijeenkomst vindt plaats in een tent op het Raadhuisplein. Rond 19.45 uur, kort voor het einde, zal gezamenlijk het Loflied op Haren worden gezongen door het Popkoor Haren, politici en burgers. Samenzang in plaats van zwanenzang dus.

Het Loflied op Haren werd in 2001 geschreven door Hein Bloemink (Haren de Krant) en destijds op cd uitgebracht. Het werd toen gezongen door Erik van Westveen. Luister via: http://www.harendekrant.nl/wp-content/uploads/2010/01/Haren-is-een-schilderij-mp3.mp3

PROGRAMMA

Tent in Raadhuisplein

16.00 tot 20.00 uur

Muziek van ´t Clockhuys en theater van Twister Theatersport

16.00-17.00 Klezmergroep in kleine extra tent

17.00-17.20 accordeonensemble (kort optreden)

17.20-18.00 Drie sterren trio achtergrondmuziek (bas, gitaar/viool, accordeon, veel verschillende stijlen)

18.00-18.30 Optreden popkoor

18.30-19.45 Drie sterren trio

19.45-20.00 Loflied op Haren met/door popkoor en begeleid door combo van docenten

Loflied op Haren van Hein Bloemink