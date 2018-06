Protest tegen groei luchtvaart, ook in Eelde: 23 juni

Nieuws:

Door: Redactie

Op 23 juni slaan bewonersgroepen en milieu-organisaties de handen ineen om een stop op de luchtvaartgroei te eisen. In zes steden rondom de luchthavens gaan omwonenden, politici en vele anderen tijdens de landelijke protestdag samen de straat op. Het protest wordt georganiseerd door Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en Greenpeace.

De uitzonderingspositie van de luchtvaart leidt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en extreem lage ticketprijzen. De deelnemers kijken niet langer stilzwijgend toe hoe luchthavens als (zoals zij het noemen) rupsjes-nooit-genoeg blijven groeien. Gezamenlijk roepen ze de overheid op om groei in de luchtvaart aan banden te leggen en te investeren in alternatieven. Tijdens het protest in Zwolle wordt de nadruk gelegd op de overlast van laagvliegroutes, die ontstaat als Lelystad Airport open gaat. In Eelde wordt bovendien aandacht gevraagd voor de verspilling van belastinggeld om het vliegveld open te houden en luchtvaartmaatschappijen te subsidiƫren.

In Eelde verzamelt het protest zich om 13.00 uur op het voorterrein van vliegveld Eelde. Er wordt een rood sein gegeven dat misschien vanuit het vliegtuig is te zien.

Meer informatie is te vinden op: http://stopluchtvaartgroei.nl/eelde/ Hier kan men zich ook aanmelden voor het protest en zo op de hoogte gehouden worden van het programma.