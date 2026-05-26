Mooi bedrag bij elkaar gefietst voor Vrienden van Beatrixoord

Michael van Broekhoven woont in Engeland, maar luistert vaak naar Radio Noord. Daar hoorde hij over de initiatieven van de vereniging Vrienden van Beatrixoord en kwam op het idee om die vereniging te steunen met een sponsortocht.

Samen met vrienden stapte Van Broekhoven vorige week op de racefiets en reed vanuit Engeland via Hoek van Holland naar Weesp en daarna naar Urk om uiteindelijk vrijdagmiddag 22 mei aan te komen bij Beatrixoord in Haren. Daar werd het fietsteam feestelijk binnengehaald door vertegenwoordigers van de Vrienden van Beatrixoord en manager Nienke van der Meulen (revalidatie). De fietsers hebben zich laten sponsoren en na aankomst overhandigde Nienke van der Meulen hen een cheque van maar liefst 2232,- euro. Dit bedrag wordt bijgeschreven op de rekening van de Vrienden van Beatrixoord, die zorgen voor extra glans op het verblijf in deze zorginstelling.





