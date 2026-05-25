Ouderen op stap in Harens Lyceum

Door: Redactie

Contact tussen generaties helpt om wederzijds begrip te bevorderen. Soms lijkt het of ouderen en jongeren elkaars natuurlijke tegenspelers zijn, maar dat beeld klopt meestal niet. In De Dilgt (ouderenzorg in Haren) komen geregeld jonge mensen om kennis te maken met de zorg voor ouderen. Studenten, maar ook scholieren. Tussen het Harens Lyceum en De Dilgt bestaat een warme band. Met enige regelmaat komen leerlingen een paar uurtjes langs om koffie te drinken met ouderen. Op 12 mei werden de rollen eens omgedraaid. Bezoekers van de Buurthuiskamer in De Dilgt gingen op stap in het Harens Lyceum.

Zij bezochten een klas die bezig was met handvaardigheid en daarna maakten zij een wandelingetje door de school en mengden zij zich met scholieren. Zo ontstonden onderweg enthousiaste gesprekken, waarbij het opviel dat de ouderen van alles wilden weten over het schoolleven van 2026. Zelf zaten zij 60 of 70 jaar geleden op school. Leerlingen reageerden positief, met een lach en een verhaal. Het bezoek werd afgesloten met een broodjeslunch, door de school verzorgd.

Nog een voorbeeld van verbinding tussen generaties: onlangs was er een muzikaal optreden in De Dilgt door de jonge harpiste Marleen Davenschot en pianist Sven van der Neut (foto). Beiden leerling van het Harens Lyceum. Het is een goed teken dat jonge mensen interesse tonen voor ouderen.



