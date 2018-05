VOLE klaagt over nachtelijke vlucht GAE zondag

Door: Redactie

Jan Wittenberg heeft zich vandaag namens VOLE (die kritisch is over de luchthaven) beklaagd over Groningen Airport Eelde. Zondagavond kwam een vrij zwaar toestel over Haren en Glimmen vliegen tegen het middernachtelijk uur. Volgens Wittenberg overtreedt GAE daarmee regels en afspraken.

Wittenberg: “De openingstijden van luchthaven Eelde zijn wettelijk vastgelegd: na 23.00 uur mogen er geen vliegtuigen landen. Alleen bij onverwachte vertragende omstandigheden, die op het moment van vertrek redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden, mag tussen 23.00 en 24.00 geland worden. Op zondag 27 mei vertrok er een vliegtuig van Nordica om 23.01 van Kopenhagen en landde om 23.50 in Eelde. Deze vluchttijden waren al dagen van te voren aangekondigd. Er is dus geen andere conclusie mogelijk dan: GAE overtreedt doelbewust en gepland de wet- en regelgeving. VOLE heeft een klacht ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en zal aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Juist op mooie warme dagen als mensen de ramen open hebben worden omwonenden van de luchthaven uit hun slaap gewekt als na 11 uur ’s avonds vliegtuigen laag overkomen. Het gaat hier niet om kwajongens met een brommertje, maar om de directie van een luchthaven die hiermee aangeeft zich niets van de omgeving aan te trekken.”