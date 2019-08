Column Bert Heikens, huisarts (augustus 2019)

Column:

Door: Redactie

Michelle

Terwijl ik dit schrijf ben ik nog op vakantie en geniet ik van een mooi uitzicht over een meer in Italië. Ultieme rust en ontspanning en ook vaak goed voor momenten van overpeinzingen. Zo lees ik het boek van Michelle Obama, over haar leven en haar jeugd. Haar jeugd werd deels gekenmerkt door het altijd aanwezige gevoel van falen, weinig zelfvertrouwen. Uiteraard in haar geval ook ingegeven door het feit dat ze Afro-Amerikaans is en altijd moest vechten voor haar positie. Maar hoeveel mensen lijden hier ook niet onder, hoeveel kinderen voelen zich altijd minderwaardig en onzeker en hoe moeten ze forse hobbels overwinnen om tot volwassenheid te komen? Hoe vaak gaat het ogenschijnlijk mis in hun ontwikkeling? Of lijken ze te ontsporen? Ook de groten der aarde leden (of lijden) hier onder en toch zijn ze toch aardig ver gekomen en hebben ze hun dromen kunnen bereiken.Doorzettingsvermogen bepaalt veel in het leven en kan het verschil maken.Ofwel, leef je leven, ook al ziet het er soms donker uit. Het hoort er helaas soms bij, ook al ga je soms door diepe dalen. Door te blijven vechten voor je dromen zal je er op een of andere manier wel komen. Je bent er ook nooit te oud voor. Het levensverhaal van Michelle Obama en vele anderen zijn hier voorbeelden van.