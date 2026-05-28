Toneel in Glimmen 7 juni

Toneelgroep VERDER komt weer in Glimmen en wel op zondag 7 juni 14.30 uur in dorpshuis de Groenenberg.

Zondag 7 juni geven ze een matineevoorstelling. VERDER speelt dan twee korte toneelstukken. Hoewel het twee aparte stukken zijn met ieder een heel eigen sfeer, gaan ze beiden over het zelfde thema tijd. Wat als de tijd stilstaat en wat als de tijden veranderen. Sta je zelf dan ook stil of wil je mee veranderen?

Toneelgroep VERDER: Een creatief gezelschap

Toneelgroep VERDER is ontstaan uit een passie voor theater en een verlangen om samen VERDER te groeien. Sinds onze oprichting in 2024 hebben ze zich gericht op het creëren van unieke en impactvolle voorstellingen die de harten van ons publiek raken en mensen VERDER laat nadenken, tot ver na de voorstelling. Kijk voor meer informatie op toneelgroepverder.nl.

De stukken:

Post – van Nathan Vecht

In een kleine, maar hechte gemeenschap beheert Elsa haar postkantoor al jaren op haar eigen, wat chaotische manier. Elsa van de post, zo noemen de mensen haar. Elsa’s kantoor doet tevens dienst als ontmoetingsplek voor diegenen die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen, maar ook naar gezelligheid en gemeenschapsgevoel. Alles gaat zoals het al jaren gaat, totdat op een dag een onbekende vrouw het postkantoor binnenloopt. De wereld van Elsa, Teuntje en Luuk dreigt in te storten wanneer Anna Johnson orde op zaken komt stellen. Tenminste, wanneer iemand wil bevestigen dat ze er echt is….‘het zeikt, het brokkelt, het tocht….en we staan niet eens op de kaart’

De Wolf – van Maaike Bergstra

Jeltje woont met haar dochter Ymkje en haar vader Meindert op een schapenboerderij. Ze redden het best, zo met z’n drietjes, het is tenslotte al een jaar geleden dat manlief Arjen de benen nam. Ze zijn niet van suiker! Hoewel…wat komt die vrouw met haar stadse fratsen hier eigenlijk doen? Wat weet deze Elize van de wolf die rond sluipt en hun schapen doodt? En van de klok, die al jaren in de familie is en nu al een jaar stilstaat? En niet te vergeten, wat weet Elize van Arjen?

‘Does it spark joy?’

Aanmelden via www.geboektinharen.comInfo activiteiten@de-groenenberg.nl