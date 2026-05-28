Groei & Bloei Open Tuinen Estafette Haren/Eelde op 13 en 14 juni 2026

Door: Redactie

Al meerdere jaren organiseert de Open Tuinen Commissie voor Groei & Bloei het evenement “Open Tuinen Estafette”. Vanaf 30 mei 2026 kunnen om het

weekend, gratis veel tuinen in de provincie Groningen (en een stukje van Drenthe) worden bezocht. Het weekend van Haren/Eelde valt in het weekend

van 13 en 14 juni a.s. Maar liefst 13 tuinen zijn in dat weekend te bezoeken! Gewoon om van te genieten, om inspiratie op te doen en

mogelijk met de eigenaren en andere bezoekers te praten over tuinieren en plantenkeuze. Op de website www.haren.groei.nl vindt u alle

informatie over de tuinen van Haren/Eelde.

Op de website www.opentuinenestafettegroningen.nl vindt de volledige informatie over

alle te bezoeken tuinen van dit leuke evenement van Groei & Bloei in de

provincie Groningen.