Natuurwaarnemer op het balkon: ” Ochtendstond heeft goud in de mond”

Natuurwaarnemer en columnist ‘op het balkon van Erasmusheem’ Johannes Ruben was vanochtend vroeg wakker. Om 5.53 uur maakte hij deze foto. Dit tafereel hebben de meeste mensen gemist natuurlijk. Johannes Ruben heeft een beperkte mobiliteit (hij is 80+) maar observeert de natuur vanaf dat balkon met goede kijkers en telelenzen.

In zijn columns doet hij verslag en zo af en toe tussendoor, zoals met deze foto. Haren is een schilderij, blijkt ook nu weer.