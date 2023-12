Column Bert Heikens (huisarts) december 2023

Column:

Door: Redactie

Kerst 1980

Ik herinner me in deze laatste weken van het jaar de zorgeloze Kerstdagen bij mijn ouders thuis. Toen ik op de middelbare school zat en nog geen vastomlijnde toekomstplannen had. Op Eerste Kerstdag ging ik vroeg van bed af om de radio aan te zetten, om Kerstmuziek te horen. De gezellige kerstboom stond er al een paar weken maar zorgde nu voor een serene sfeer in huis. Eigenlijk niet te beschrijven, hoe ik me toen voelde. Volmaakt gelukkig. Het is denk ik dat het leven in die leeftijdsfase nog niet gecompliceerd was. Natuurlijk had je zorgen maar dat waren achteraf beschouwd kleine zorgen. Hoe anders is het nu en hoe meer zorgen heb ik als ik de wereld nu om me heen beschouw. Was het toen anders vraag ik me af? Of was alle ellende verder van mijn bed aangezien er geen internet was en je niet elke seconde pushberichten van chaos en verdriet in de wereld binnenkreeg. Ook toen waren er zorgen in de wereld. Die zijn er altijd geweest. En toch maak ik me zorgen, om alles wat er nu om ons heen gebeurt. Wat me nu helpt, merk ik, is dat ik weer even terug kan kijken naar die jongen die ik toen was. Dat gevoel dat ik toen had. De huiskamer met de kerstboom, het ‘nu’ in 1980, in dat moment. En het is belangrijk te beseffen dat het zo ook nog steeds kan. Zo te leven en zo te genieten van het moment. Dat vergeten we nog wel eens omdat we altijd de neiging hebben vooruit te kijken en bang te zijn voor de toekomst. Laten we vooral genieten van het moment van de Kerstdagen en denk daarbij even terug aan uw eigen jeugd, hoe het toen was.Ik hoop ook dat het vooral mooi was. Fijne Feestdagen!