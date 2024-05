Column Bert Heikens, huisarts in Haren (mei 2024)

Column:

Door: Redactie

Vitaal oud

Tijdens mijn werk kom ik vaak fitte ouderen tegen. Een goed voorbeeld hiervan is een man die ik laatst tijdens een dienst zag. Hij was 82 jaar oud, had een nieuwe, dure laptop en een grote televisie in zijn kamer. Maar het meest indrukwekkende aan hem vond ik zijn vrijwilligerswerk. Hij bracht eten rond naar andere ouderen. Deze man straalde vitaliteit uit en dat zette me aan het denken. Wat is het geheim om fit te blijven tot op hoge leeftijd? Vaak wordt verwezen naar de zogenaamde ‘Blue Zones’. Dat zijn gebieden, verspreid over de wereld, waar mensen opvallend oud worden en gezond blijven. De bewoners van deze zones delen een aantal gemeenschappelijke kenmerken: ze eten voornamelijk plantaardig voedsel, bewegen regelmatig in hun dagelijkse leven, hebben sterke sociale banden, en vinden zingeving en een doel in hun leven. Is dat het recept voor een lang en gezond leven? Bewegen en voeding spelen zeker een cruciale rol. Regelmatige fysieke activiteit helpt niet alleen om het lichaam sterk en soepel te houden, maar draagt ook bij aan een goede mentale gezondheid. Een gebalanceerd dieet, dat rijk is aan groenten, fruit, volle granen en gezonde vetten, kan veel chronische ziekten helpen voorkomen. En waarom kan toch niet iedereen zo fit blijven tot op hoge leeftijd? Naast chronische aandoeningen en genetische factoren, kunnen ook sociale en economische omstandigheden hun tol eisen. Niet iedereen heeft de mogelijkheid of de middelen om het ideale gezonde leven te leiden. Dit betekent niet dat zij geen inspanningen zouden leveren om hun gezondheid te verbeteren, maar dat hun omstandigheden hen behoorlijk beperken. Wat kunnen we dan het beste doen om zo fit mogelijk oud te worden? Zorg in ieder geval voor voldoende beweging, zoals bijvoorbeeld wandelen of tuinieren. Eet gezond en gevarieerd. Zorg voor het onderhouden van sociale contacten. Heeft u medische klachten? Ga dan op tijd naar uw huisarts of laat af en toe wat preventieve controles doen, zoals het meten van de bloeddruk. Hopelijk gaat het u zo toch lukken om te streven naar een leven dat niet alleen lang is, maar dat u ook als waardevol en plezierig ervaart.