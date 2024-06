Column Bert Heikens, huisarts te Haren (juni 2024)

Column:

Door: Redactie

AI

Onlangs was ik met een paar bevriende collega’s op een nascholing. Hierbij werd een overzicht gegeven van de laatste ontwikkelingen in ons vak. Tijdens een van die voordrachten ging het over kunstmatige intelligentie (AI). Onder anderen de mogelijkheden bij huidproblemen. Er zijn bijvoorbeeld apps waarmee patiënten zelf foto’s kunnen maken van moedervlekken en andere huidafwijkingen. Deze apps zijn nog niet uitontwikkeld maar kunnen goed gebruikt worden om je huid eens goed te screenen. Bij twijfels verwijst de app door naar een arts. Het bijzondere is dat AI soms beter is in het detecteren van huidkanker dan ervaren dermatologen. Het kan in de nabije toekomst mogelijk een goede aanvulling zijn. Maar voordat we ons volledig overgeven aan de toekomstvisioenen, is het goed om even stil te staan bij het heden. Het vakantieseizoen is weer aangebroken en dat betekent dat we massaal de zon opzoeken. Terwijl we genieten van het mooie weer, is het essentieel om onze huid goed te beschermen. Smeer je goed in met zonnebrandcrème, draag petjes en hoedjes, en vermijd de zon op de heetste momenten van de dag. AI mag dan wel razendsnel beter worden, het neemt onze eigen verantwoordelijkheid niet weg. Gebruik technologie zoals AI-apps als extra hulpmiddel, maar bij twijfels over plekjes op je huid, ga altijd naar de huisarts. Kortom, AI biedt fantastische mogelijkheden, zeker niet alleen bij huidproblemen. Wat er ook aan zit te komen is een systeem dat luistert naar de klachten van een patiënt en alvast in de computer voor me samenvat. Nog even en een robot zit naast me in de spreekkamer, ter assistentie. Belangrijk is te melden dat AI in de gezondheidszorg een mooie aanvulling kan zijn, maar het vervangt natuurlijk niet de waarde van menselijke zorg en verantwoordelijkheid. Fijne vakantie en zorg goed voor jezelf!