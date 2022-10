Column Bert Heikens, huisarts te Haren (oktober 2022)

Column:

Door: Redactie

Ivan Wolffers

Onlangs overleed Ivan Wolffers, hij was schrijver, columnist en huisarts. Praktiserend was hij al lang niet meer. Op Twitter waren hij en zijn vrouw, schrijfster en schilderes Marion Bloem, erg open over zijn ziekte, hun familieleven en hun eindeloze liefde voor elkaar. Wat me opviel is dat hij tot op het laatst genoot van de dingen om hem heen, met name de natuur maar ook zijn gezin. Ook de humor bleef. In een van zijn laatste dagen vroeg iemand op Twitter of hij al overleden was (deze persoon had zich blijkbaar niet goed verdiept in de laatste stand van zaken). Ivan antwoordde met ‘bijna’. Een weergaloos antwoord en kenmerkend voor hem. Omdat ik wist dat hij vroeger als huisarts veel columns voor de krant schreef, heb ik eens teruggekeken. Een column uit de jaren ‘70 was opvallend. Ivan schreef over de pil en dat er af en toe controles moesten plaatsvinden. Misschien weet u het nog; een bloeddrukmeting, een inwendig onderzoek middels voelen naar de baarmoeder en eierstokken en een speculumonderzoek hoorden daar onder anderen bij. Inmiddels is dit allang verdwenen uit de richtlijnen. Ook een column over Ascal of aspirine, middelen die in zijn tijd nog toegepast werden bij griep. Nu weten we dat dit snel maagschade kan veroorzaken. Toen mocht het kennelijk nog als je een sterke maag had. Verder zou je kunnen zeggen dat Ivan Wolffers een soort voorloper was van thuisarts.nl en google. Hij lichtte mensen voor met betrekking tot allerlei ziektebeelden en was kritisch op bijvoorbeeld medicijnen en de farmaceutische industrie. Dit werd hem niet altijd in dank afgenomen. Dokters stonden nog op een voetstuk en die mocht je niet confronteren met onzekerheden. Nu is het gelukkig heel gewoon geworden dat mensen worden voorgelicht en dat je samen met de patiënt naar de oplossing voor een klacht kijkt. Met thuisarts-folders erbij. Ivan Wolffers, een pionier in zijn tijd.