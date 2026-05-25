Subsidie voor hulp geestelijk verzorgers

Door: Redactie

Het Rijk maakt het mogelijk om de hulp in te schakelen van een geestelijk verzorger. Dat kan heilzaam zijn als het leven zich tegen je keert en je het overzicht verliest. De regeling heet ‘Geestelijke Verzorging Thuis’.

Perspectief

Tanja Schoep uit Haren is geestelijk verzorger van beroep en aangesloten bij het Netwerk Voor Levensvragen www.nvl.nu. Ze hoopt dat mensen die daar behoefte aan hebben gebruik gaan maken van deze regeling, die in ieder geval tot 1 januari 2027 loopt. “De subsidie vergoedt de kosten van zeven gesprekssessies met een geestelijk verzorger en daarin kunnen mensen weer perspectief in hun leven terugkrijgen.” Een geestelijk verzorger is niet per definitie aan een geloofsovertuiging gebonden, maar kan desondanks ook goede gesprekken voeren over geloofsvragen.

Het leven

In ons land is er natuurlijk volop mentale en psychologische hulp te vinden, maar de geestelijk verzorger onderscheidt zich van anderen doordat deze zich richt op zingeving en levensvragen – zonder behandelplan. Tanja: “Mijn expertise is niet de psychologie, maar het zoeken van de ‘weg door het leven’. Daarbij gaat het over psychologie, maar ook over spiritualiteit en over de sociale context. In mijn gesprekken gaat het niet over een diagnose, maar over zingeving, verbondenheid, betekenis en ​richting. Ik help door te praten en te luisteren, bijvoorbeeld bij het maken van moeilijke keuzes of het vinden van perspectief. Er kunnen dilemma’s zijn, verlies van levenszin of rouw, bijvoorbeeld door gezondheidsverlies of ongewenste kinderloosheid. De ervaring van ‘rouw’ zouden we moeten normaliseren.”

Medemens

Een geestelijk verzorger luistert aandachtig naar het verhaal en staat samen met de cliënt stil bij wat die doormaakt. Tanja stelt vragen en denkt mee over de situatie (‘reflecteert’). Tanja: “Het gaat vaak over ingrijpende gebeurtenissen, ziekte, verlies, wegvallende zekerheden of juist het alledaagse leven dat schuurt. Als het leven anders loopt dan gehoopt kunnen vragen en worstelingen ontstaan. Ik bied aanwezigheid en begeleiding op dat soort momenten. Ik kom naast mensen staan, niet als iemand met alle antwoorden, maar als aandachtig en betrokken medemens.”

Subsidieregeling

Deze regeling is bedoeld voor thuiswonende mensen van 50 jaar of ouder, of: mensen die ongeneeslijk ziek zijn, of: mensen waarvan een naaste ongeneeslijk ziek is. Wie contact wil met Tanja Schoep (ook voor informatie over de regeling) kan haar mailen: t.schoep@nvl.nu of kijk op www.tanjaschoep.nl of www.nvl.nu voor de andere geestelijke verzorgers beschikbaar in Haren.

