Column Daphne de Haan (Centrummanager Haren) september 2025

Verenigen is méér dan alleen halen..

Het is een bekend fenomeen. Mensen worden lid van een vereniging, melden zich enthousiast aan en verwachten vervolgens dat er een mooi programma, activiteiten en gezelligheid voor ze klaarliggen. De contributie is betaald, dus de rest mag geregeld worden. Maar is dat nou eigenlijk de essentie van verenigen? Nee wat mij betreft niet. Het woord ‘verenigen’ is wat anders dan ‘contributie betalen’. Een vereniging bestaat niet van de contributie, maar van ‘samen de schouders eronder’. Als de leden passief zijn raakt de puf er snel uit. Als iedereen ook iets bijdraagt in de vorm van initiatieven, ideeën en helpende handen groeit er iets dat veel groter is dan we ooit alleen voor elkaar kunnen krijgen. Dan is een vereniging weer waar het ooit voor bedoeld was: een plek waar we samen sterker van worden. De ondernemers in Haren zijn samen verenigd onder de naam

Ondernemend Haren. Ik geloof hierin en daarom ben ik ook al tien jaar als vrijwilliger aan deze vereniging verbonden. Ik hoop dat ik mensen aan het denken zet en dat ze beseffen dat ‘samen’ veel leuker maar vaak ook veel sterker is. We ontvangen gelukkig leuke ideeën voor activiteiten waaraan we als vereniging graag aan meewerken. We hebben een ‘wereldberoemde intocht’ van Sinterklaas dankzij vrijwilligers en wat te denken van onze fairs? Dat is allemaal mensenwerk. Denk verder dan je eigen winkeldeur, want daar heeft heel Haren iets aan.

