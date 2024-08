Column Emile Koopmans, architect (augustus 2024)

Column:

Door: Redactie

Architect of Zwerver

Hoe ben ik deze zomer doorgekomen? Met proletarisch winkelen! Even de anekdote terughalen uit mijn laatste column. Hoe was het ook weer? Ik wandelde in Engeland en kreeg last van m’n voeten. Dus paste ik in een schoenwinkel nieuwe schoenen. Het waren blauwe. Ze bevielen me. Toen zei de verkoopster: we hebben dezelfde schoenen ook in het brown. Ze haalde ze op uit het magazijn en ik verving een blauwe door een bruine. Prachtig vond ik. Mag ik ze aanhouden, vroeg ik? De verkoopster schrok ervan: dat meent u toch niet? Ze dacht minstens dat ik dement was of een gevaarlijke gek. U gaat toch niet met twee verschillende schoenen naar buiten? Jawel, zei ik.

Ik kwam daarna terug bij mijn echtgenote. Zei ze: waar heb je je oude schoenen? Die heb ik in de winkel achter gelaten. Ben je nou helemaal gek geworden: die kan je mooi aandoen tijdens het schilderen! Dus ik op hangende pootjes terug naar de winkel. De verkoopster schrok toen ze mij zag en toen ik haar vroeg of ik de oude schoenen weer terug mocht, wees ze resoluut naar buiten. Of ik onmiddellijk weer weg wilde gaan, begreep ik. Ze kwam achter me aan en wees nog eens, naar de overkant van de straat. Daar stond een bankje en er zat een zwerver op. Die zat zijn old shoes te vervangen door mijn (net iets betere) oude schoenen…. Dus ik met lege handen terug naar mijn echtgenote. Dan ga je naar die zwerver toe en vraag je zijn old shoes maar, zei ze boos. Daar kun je ook wel op schilderen! Nou dat ging mij net iets te ver. Maar het bracht me wel op een idee.

De schoenwinkel hoorde bij een internationale keten die in heel Europa filialen heeft. Dus ging ik, weer terug op de vaste wal, naar een winkel uit die keten op een blauwe en een bruine schoen. Met een sneu gezicht vertelde ik dat ik nieuwe schoenen had gekocht bij een filiaal in Engeland en dat ik thuis ontdekt had dat er twee verschillende kleuren in de doos zaten. Ach wat vervelend voor u, was de reactie. Elk filiaal heeft een calamiteitenpotje, zeiden ze, dus krijgt u een nieuw paar gelijke schoenen. Wilt u blauwe of bruine? Maakt niet uit, zei ik. Inmiddels heb ik zo’n 40 filialen bezocht en heb vele zwervers blij kunnen maken met een paar gekleurde schoenen (die twee kleuren houd ik erin). Dus mocht u iemand tegenkomen op een blauwe en een bruine schoen, dan is het een architect of een zwerver.