Column Hein Bloemink (augustus 2019)

Column:

Door: Redactie

Takeldienst

Het is leerzaam om af en toe overgeleverd te zijn aan anderen, om afhankelijk te zijn. Het helpt je om onafhankelijkheid en vrijheid te waarderen. Ik zou het bijvoorbeeld goed vinden als rechters en gevangenbewaarders een weekje de cel in gaan. Dat dokters en verplegers een poosje bedlegerig zijn en een ‘luier’ moeten dragen.Tijdens mijn vakantie kreeg ik onverwacht ook een lesje nederigheid. Bij een tankstation in België nam ik bij het inparkeren de bocht wat te ruim en veroorzaakte op een puntige stoeprand een klapband. Wat voelde ik me ongelukkig. Mijn branie was in één letterlijke klap weg. Koelbloedigheid veinzend schakelde ik een hulpdienst in. Ik voelde me intussen tegenover die Vlaamse telefoniste echt de onderliggende partij. Dankbaar aanvaardde ik haar toezegging dat de takeldienst zou komen. Toen die arriveerde gebeurde er iets geweldigs: de chauffeur herkende namelijk mijn afhankelijkheid. Met een brede glimlach stelde hij me gerust. Hij zei: “Hoe dan ook, straks rijdt u vrolijk weer verder naar Groningen.” Die man straalde uit, onderweg naar de werkplaats, dat hij de situatie meester was en hij beloofde me een mooi nieuw ‘bandje’. Oef, wat was ik blij met zijn begrip. Ik werd direct rustig en mijn afhankelijkheid veranderde weer in gelijkwaardigheid. Dat heeft de chauffeur van Takeldienst Degrave in Middelkerke toch maar even geflikt. En nóg meer dan voorheen zal ik proberen mij ook zo te gedragen als ik merk dat iemand anders afhankelijk is van mij! Wilt u dit ook ervaren? Krijg dan binnenkort pech op de snelweg nabij Oostende op een regenachtige zondag en vraag naar Degrave. Veel plezier.

Hein Bloemink