Column Hein Bloemink (februari 2022)

Door: Redactie

Schandpaal

Presentator Tim Hofman wordt door veel mensen gezien als een held, want hij heeft misbruik achter de schermen van The Voice aan het licht gebracht. Voor mij is hij helemaal geen held, maar een gevaar voor de rechtsstaat. Zijn programma BOOS is een sprekend voorbeeld van eigenrichting. Daarmee ondermijnt hij de rechtsstaat. Verblind door zijn eigen overtuiging dat hij een weldoener is, overschrijdt hij grenzen en het lijkt of hij ermee wegkomt. Hij speelt in zijn programma’s de driedubbele rol van politie, OM en rechter. En niemand die ik erover hoor! Hij krijgt tips, onderzoekt, klaagt aan en veroordeelt. Het volk verzamelt zich op het plein om te kijken hoe verdachten door hem aan de schandpaal worden genageld en juicht enthousiast. Is er dan helemaal niemand die zich afvraagt of het onderzoek volgens de regels is gedaan? Is er niemand die het vreemd vindt dat verdachten in zijn shows met naam en toenaam in het openbaar worden verhoord en in één moeite door worden veroordeeld door rechter Tim? Schande. Als de politie zo zou werken was het niet best. Als het OM op deze wijze zou aanklagen, was het land te klein. Als rechters op deze manier zouden vonnissen, dan brak er een opstand uit onder advocaten. Ben ik nou de enige die de methode Hofman zo laakbaar vindt? Ik noem het inquisitiejournalistiek en we moeten ons afvragen of de samenleving daarmee wordt geholpen. Rechtspraak is goed, maar de manier waarop dat gebeurt bij BOOS is volgens mij onrechtmatig en ondermaats. In het piepklein heeft hij laatst ook in Haren zo’n stunt uitgehaald. Kijk en oordeel zelf. Ik daag Tim Hofman uit: durf je de discussie aan met mensen zoals ik, die vinden dat ons rechtssysteem niet verkwanseld mag worden aan de amateurs van BNN-Vara?